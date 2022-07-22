Новая фермерская ярмарка заработает в Пскове 22 июля

Фото: Борис Елкин

Новая фермерская ярмарка выходного дня заработает в Пскове после 22 июля. Найти ее можно на парковке у финского парка, вблизи пересечения улиц Карла Маркса и Воровского. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он также рассказал, что на новой ярмарке собственную продукцию смогут продавать не только фермеры, но и некоторые представителей районных потребительских обществ.

«Заявителей было даже больше, чем торговых мест, но уместили всех желающих», - подчеркнул губернатор», — отметил губернатор.

Ярмарка будет работать по пятницам с 10:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 16:00. Планируется, что желающие смогут купить все сезонные овощи и фрукты. А так же ягоды, мясо, молочную продукцию, мед и орехи.

Глава администрации города также отметил организацию в Пскове нового ярмарочного пространства.

«Это хорошее подспорье и для сельхозпроизводителей, и для горожан, которые ценят местные, экологичные продукты», — рассказал Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин

Фермерская ярмарка будет открыта два раза в неделю до конца октября.

«Это хорошая возможность жителям и гостям города приобретать фермерские продукты высокого качества по конкурентным ценам, а производителям – найти новых клиентов», —подытожил глава региона.