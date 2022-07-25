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Общество25 июля 2022 8:41

За грибами в Псковскую область едут из Москвы и Санкт-Петербурга

Источник:kp.ru
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В леса Псковской области приезжают из Санкт-Петербурга и Москвы. Столичные жители едут за грибами в Плюсский и Стругокрасненский районы. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» 25 июля сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

«Без Плюсского и Стругокрасненского районов ленинградцам, наверное, не обойтись», – предположила Светлана Баранова.

По словам гостьи программы, машины с петербургскими номерами зачастую останавливаются в районе Опочки, в виде исключения были замечены у Пустошки. Дальше направляются на московских авто.