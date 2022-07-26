Три человека пострадали при столкновении фуры с колонной военной техники из Пскова

Фото: ТГ-канал «Baza»

25 июля три человека пострадали в Смоленской области из-за столкновения фуры с колонной военной техники, двигающейся в сторону Пскова. Об этом сообщает ТГ-канал «Baza».

Колонна из 10 машин двигались из Смоленской области в Псковскую, когда водитель фуры «Вольво» не справился с управлением. Большегруз под управлением 37-летнего мужчины вылетел на встречку и столкнулся с военным «Тигром».

Среди пострадавших оказалось двое из «Тигра»: 21-летний водитель и 24-летний пассажир. Медицинская помощь потребовалась и водителю грузовика.