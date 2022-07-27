Молодецкие забавы, «Дерево желаний» и «Яблоко с предсказаниями» ждут гостей фестиваля в Усвятском районе

.

Мужчины смогут посостязаться в силе и ловкости. Самого быстрого и удачливого участника «Молодецких забав» ждет приз. В исконно-русском духе пройдет фестиваль «Знак Русского» в Усвятском районе, 30 июля. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской обалсти.

Девушкам тоже найдется занятие по душе: каждая сможет сплести венок из душистых полевых цветов. Изюминкой фестиваля станет «Дерево желаний». Каждый сможет загадать желание и повязать ленточку на яблоню у дома Ольги Сергеевой.

Гости фестиваля смогут заглянуть в свое будущее, вытащив предсказание из огромного яблока! Предсказания необычные – это строки из песен Ольги Сергеевой.

Традиционный фестиваль не обойдется без песен, танцев, хороводов у костра.