Грибники поделились секретными местами сбора дикоросов в Псковской области

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Конец июля – время лесных ягод и грибов. В эфире телеканала «Первый Псковский» местные лесники поделились излюбленными местами сбора дикоросов.

Грибник со стажем Александр Суворов рассказал, что уже много лет собирает чернику и лисички в деревне Кислово Псковского района.

«Десять килограммов я привез», - делится частник.

А вот любимое место Евгении Лебедевой – деревня Кривск Печорского района. Там, делится псковичка, корзины можно наполнить как ягодами, так и грибами.

Завершает тройку грибных мест Гдовский район. Однако, как делятся опытные лесники, в этом году дикоросов там пока не так много.