Может ли крем заменить мазь, рассказали в Псковской городской поликлинике

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В чем отличие крема, геля, мази, пасты и бальзама и что из этого лучше, рассказали в ГБУЗ «Псковская областная поликлиника».

«В каждом конкретном случае это решает доктор. Даже если концентрация деи ствующего вещества одинаковая в разных формах выпуска, это не говорит об одинаковом деи ствии», – предупреждают псковские медики.

Крем - лекарственная форма, основу которои составляют масло и вода. Крема легко впитываются, но не способны проникать глубоко в ткани. Лучше всего крема наносить на поверхности, которые намокают.

Крема содержат меньше воды, зато в них много масел, которые обладают питательными, отбеливающими свои ствами. Крем эффективен в начале заболевания, когда воспаление носит острыи характер. Не желательно наносить на проблемную кожу, так как могут забить поры и усилить воспаление.

Гель - не содержит жиров и масел. Легко распределяется по коже, быстро впитывается, не забивает поры.

Гель впитывается максимально быстро. Если требуется срочное обезболивающее деи ствие, то стоит выбрать форму геля, но длительность деи ствия сокращается. Гели лучше удерживаются на влажных, мокнущих поверхностях.

Мазь - лекарственная форма на основе жиров. Всасывается медленно, но деи ствует дольше. Проникает в самые глубокие слои тканеи . Ее можно наносить на сухие поверхности, рубцы, уплотнения.

Мази глубоко проникают в ткани, обладают более длительным деи ствием. Мазями лечат воспаления, которые долго не проходят, а также хронические. Мази не впитываются до конца, оставляют жирные следы на одежде, но плюс в том, что мази дольше сохраняются на обрабатываемых поверхностях.

Паста - одна из разновидностеи мази, точнее это плотная мазь. Пасты имеют густую консистенцию, в отличии от мазеи не плавятся при t тела, а размягчаются. Пасты обладают ярко выраженным противовоспалительным и подсушиваюшющим деи ствием.

Бальзамы - в их составе нет воды, а отсутсвие воды позволяет бальзамам долго сохранять свои свои ства.

«Если Вам назначены для лечения разные формы выпуска лекарственных препаратов, разница в нанесении между ними должна быть от 2 до 4 часов», – заключили врачи.