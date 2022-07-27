Псковичам объяснили, почему нельзя покупать грибы у частников

Конец июля ознаменовался появлением первых грибов на частных рынках. Почему, покупая их, вы рискуете, в эфире телеканала «Первый Псковский» объяснила руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Елена Припутенко.

Прежде всего она отметила, что многие продавцы реализуют свой товар прямо у дорог, что незаконно.

«...в случае отравления Вам будет некому предъявить претензию», - объяснила спикер.

По её словам, продавец также может элементарно не соблюдать правила личной гигиены. В таком случае увеличивается риск заразиться какой-то кишечной инфекцией.

Помимо этого, частный продавец может просто-напросто принять ядовитый гриб за съедобный.

«Также, возможно, когда вы приобретёте заветное лукошко, то внизу, на дне этого лукошка, вы можете обнаружить либо червивые, либо старые грибы, либо мох», - предупредила Елена Припутенко.

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