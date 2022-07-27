Вокалисты из Себежа примут участие в новом вокальном конкурсе Первого канала «Поем на кухне»

Фото: администрация Себежского района

Ансамбль народной песни «Сударушка» из поселка Идрица Себежского района прошел в число лучших творческих коллективов России для участия в новом проекте Первого канала под названием «Поем на кухне». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации Себежского района.

После успешного прохождения отборочного тура, вокалисты начнут репетиции для записи в студии. Готовую работу они представят уже осенью 2022 года в эфире телеканала.

Фото: администрация Себежского района

«Поздравляем наших одаренных земляков и желаем им громких и заслуженных побед на телевидении», – обратилась администрация района к талантливым землякам.

Добавим, что ансамбль «Сударушка» является лауреатом фестивалей и конкурсов не только регионального, но и всероссийского масштаба.