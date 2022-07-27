Госдума: счета на оплату вывоза мусора поступают погибшему на Украине псковскому военному

Первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский проконтролирует вопрос о начислении счета за вывоз мусора погибшему в ходе спецоперации на Украине военнослужащему Дмитрию Артамонову. Об этом депутат заявил в своём Telegram-канале. Убитая горем мать не может добиться справедливости у регоператора.

С начала июля регоператору родственниками Дмитрия Артамонова были переданы документы о его смерти.

«12 апреля Дима погиб, 12 июля мама отнесла документы в “Экопром”, что сын погиб. Отнесла с обращением не начислять на него ежемесячный платёж. Мама получила отказ! Аргументируют тем, что родители пока не встанут в наследство, на него будут идти платежи», – объясняла родственница погибшего солдата на сайте губернатора Псковской области.

Депутат госдумы назвал ситуацию «чудовищной» и направил запрос регоператору.