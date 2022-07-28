Щенка выкинули из окна многоэтажки в Пскове

Фото: Катя Аристова (Зоозащита)

27 июля в Пскове из окна многоэтажного дома выбросили щенка. Полиция отыскала злоумышленника, рассказал Начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Мы зарегистрировали это обращение, проводится проверка, установлены лица, которые совершили это деяние», — отметил полковник полиции.

Как оказалось, надругался над беззащитным животным мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он рассказал следствию, что пошел на такой шаг из-за того, что щенок надоел ему лаять и скулить.

Во время падения маленькая собака повредила лапу. У щенка выявили два перелома.

«Гражданин признает свою вину, думаю, в ближайшее время мы примем меры по ст. 245 Уголовного кодекса РФ», — отметил Сергей Сурин.

За последнюю неделю этот случай стал уже вторым, когда горожане посягнули на жизнь беззащитного животного. А ровно неделю назад мы писали, как мужчина зверски издевался над кошкой и выбрасывал ее в мусоропровод, пока она не умерла. По этому факту проводится проверка.