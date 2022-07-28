Танк «Скобарь» защищает Донбасс в спецоперации на Украине

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В специальной военной операции на Украине участвует танк Т-90М Вооружённых сил России. Военнослужащие дали ему имя «Скобарь», сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Красавец Т-90М ВС РФ c собственным именем «Скобарь» в «Накидке» – комплексе средств снижения заметности, значительно снижающем излучение разного диапазона от танка», – написал источник.

Напомним, ранее военные на Украине нанесли на танк надпись в честь погибшего псковского десантника Антона Зернова. До этого в сеть попало видео, как в крепких руках псковских военных и в шлемах танкистов мальчишки с ветерком прокатились на танке в приграничной к Украине Белгородской области.