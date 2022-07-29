Псковичка стала первой девушкой-спасателем в отряде МЧС на Эльбрусе

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Уроженка Псковской области стала первой девушкой-спасателем в высокогорном отряде МЧС России на Эльбрусе, сообщает портал «Вести. Кабардино-Балкария».

28 июля Эльбрусскому высокогорному поисково-спасательному отряду исполнилось 30 лет. В отряде работают 70 высококлассных специалистов и только одна из них – девушка.

Анастасия Клименкова появилась на службе в 2022 году и за это время отряд поучаствовал в 60-ти сложнейших операциях. Всего спасателям удалось спасти более полусотни человек.

Псковичка работала по специальности гид. Но не долго. В один момент она поняла, что помогать людям и спасать их из сложных ситуаций – ее призвание.

«Теперь у меня есть техническая подготовка, спортивная подготовка: разряды, мастерские нормативы выполнены. Но я всё-таки девочка. Были вопросы к устойчивости моей психики, что девочка будет плакать и т. д. Здесь все ребята очень крутые, я рада, что с ними работаю», — рассказала Анастасия.