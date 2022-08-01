150 тонн гуманитарного груза из Псковской области отправилось в ДНР и ЛНР

150 тонн гуманитарной помощи собрали в Псковской области для жителей Донецка и Луганска. Об этом сегодня, 1 августа, в эфире «Псковского телеграма Online» рассказала руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева.
«Также ожидается отправка еще трех машин по 20 тонн каждая», – уточнила гостья эфира.
По ее словам, для небольшого региона это хороший показатель.
Алеся Михачева также отметила, что на данный момент сбор гуманитарной помощи сбавил обороты из-за поры отпусков и дач.
Спикер уверена, что когда люди вернутся, сбор помощи пойдет активнее.