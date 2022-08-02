«Уже 2 ночи в лесу»: гдович ушёл за грибами и не вернулся

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В деревне Трутнево Гдовского района разыскивают Морозова Сергея Юрьевича 25-ти лет. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Псковской области, 31 июля мужчина ушёл в лес и не вернулся.

Рост пропавшего 164 сантиметра телосложение худощавое, волосы чёрные, глаза серые.

В последний раз мужчину видели в зеленой комуфляжной куртке, чёрных спортивных штанах, темно-синих резиновых сапогах и чёрной кепке.

С собой у гдовича был чёрный рюкзак и пакет.

Как рассказала сестра пропавшего, напарник, который уходил с ним, только через сутки сообщил, что оставил пропавшего в лесу и один ушёл домой.

Поисковикам необходима помощь волонтёров.

По всём вопросам обращаться по телефону: 8(800) 700-54-52 или 112.