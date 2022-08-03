Смотровые площадки и новые арт-объекты: туристский центр Пскова обустроят в 2023 году

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

130 млн рублей из федерального бюджета направят в Псковскую область в 2023 году на обустройство туристского центра города. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем официальном Telegram-канале.

Согласно проекту, для жителей и гостей города в центре Пскова создадут фотозоны и пешеходные маршруты. Кроме того, будут организованы смотровые площадки и ярмарочное пространство с праздничным освещением. Появятся также малые архитектурные формы и арт-объекты.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Псков станет ещё более ярким, красивым, комфортным и благоустроенным», – заявил Миаил Ведерников.