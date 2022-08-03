Стало известно, когда заработают информационные табло на автобусных остановках Пскова

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Причину неработы электронных табло на остановках Пскова назвали в «Псковпассажиравтотарнсе».
«Была проведена проверка технического состояния электронных табло. На сегодняшний день часть электронных табло отключена от питания администрацией Пскова в связи с проведением ремонтных работ на остановочных пунктах», — рассказали в организации.
При этом другие табло ждут замены солнечных батарей.
«Ориентировочная дата возобновления работы электронных табло – 25 августа 2022 года», — заявили представители «Псковпассажиравтотарнса».