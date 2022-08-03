Психологи ПсковГУ рассказали, как должна выглядеть комната первоклассника

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Психологи из ПсковГУ рассказали, как должна быть обустроена комната первоклассника и как правильно организовать учебное пространство будущему школьнику. Рекомендации разместили в группе «СОДЕЙСТВИЕ (ПсковГУ)» в соцсети «Вконтакте».

Важный предмет мебели - стол. Лучший – тот, за которым маленький ученик сидит ровно, его локти не свисают, а ноги достают до пола.

Вслед за выбором стола предстоит подбор стула. Позвоночник ребенка во время сидения испытывает значительные нагрузки. Чтобы не развился сколиоз, не затекали мышцы, не болела спина и шея, при выборе лучшего стула для школьника следует учитывать определенные нюансы.

Главные мебельные атрибуты требуют и правильного освещения. Чтобы его эксплуатация была максимально эффективной, стоит обратить внимание на место расположения лампы и критерии выбора.

Во-первых, настольная лампа должна в обязательном порядке быть на письменном столе ребенка. Во-вторых, настольный светильник для школьника следует разместить слева, если ребенок правша, и справа, если левша. Так тень от руки не будет падать на написанный текст, и глаза станут меньше уставать. В-третьих, даже при работе с настольной лампой, вечером «верхний» свет в комнате должен быть включен.

Касаемо хранения вещей, важно руководствоваться принципом «всему своё место». Избежать хаоса в детской поможет книжный шкаф или стеллаж – в нем поместятся и учебники, и домашняя библиотека. Настоящим подспорьем при отсутствии «лишних» метров станут навесные полки.

Немаловажно также организовать игровую зону. Ни одна игровая зона не обходится без удобной мебели. Обязательно следует подобрать оптимальный по размерам шкаф для игрушек, стол и стулья для настольных игр или ручных поделок, доски для рисования. Расцветки подбираются светлые и яркие, так как именно они позволяют подбодрить малыша и настроить его на позитив.