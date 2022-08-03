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Здоровье3 августа 2022 15:32

Петербуржские врачи-репродуктологи проведут бесплатные приемы псковичей

Источник:kp.ru

Врачи-репродуктологи из Санкт-Петербурга проведут бесплатные приёмы для жителей Пскова. Об этом сообщили в группе Псковского перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».

Обратиться к специалистам из северной столицы можно будет по вопросам женского бесплодия, выявления и устранения причин невынашивания беременности, предупреждения нежелательной или планирования наступления беременности.

Показаться врачам можно будет с готовыми анализами и вместе с партнером. Телефоны для записи: +7 (8112) 56-92-73, 56-92-58.