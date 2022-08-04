Названы пригодные для купания водоемы Псковской области

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Список пригодных для купания водоёмов опубликовало Управление Роспотребнадзора по Псковской области. Информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

По данным на 3 августа, пригодны для купания следующие водоемы региона:

- озеро Невельское и озеро Большой Иван в районе о/л «Звёздный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера» и о/л «Юный Железнодорожник», озеро Березовское в районе о/л «Ленок», озеро Балаздынь в районе лагерей «Берёзка» и «Солнечный» в Невельском районе;

- озеро Себежское в Себежском районе;

- река Сороть в Пушкиногорском районе;

- озеро Зверино и озеро Крупейское в Пустошкинском районе;

- река Великая в районе Острова и в дер. Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе о/л «Алые паруса» в Островском районе;

- озеро Смоленское в Палкинском районе;

- река Льста в Новоржевском районе;

- озеро Псковское в районе баз отдыха «Кривск» и «Плесков», озеро Тиглецкое, озеро Рагозино, озеро Колацкое в районе о/л «Солнечный» в Печорском районе;

- река Плюсса в районе пляжа пгт Плюсса в Плюсском районе;

- озеро Песчаное в Струго-Красненском районе;

- озеро Чудское в районе п. Устье, озеро Ужицкое в районе о/л «Зеркальный» и о/л «Радуга» Гдовского района;

- озеро Урицкое в районе о/л «Космос» в Великолукском районе;

- река Шелонь в г. Порхове (Мельничная набережная) и в районе Старого городища в Порховском районе;

- река Шелонь в рп Дедовичи, у плотины Псковской ГРЭС в Дедовичском районе;

- река Полонка у дер. Скново Дновского района;

- озеро Узмень в Усвятском районе.

Запрещено при этом купаться в следующих местах:

- река Великая в районе городского пляжа Пскова;

- река Лусня и озеро Жижицкое у посёлка Наумово Куньинского района;

- озеро Сапожек и озеро Асцо Новосокольнического района;

- река Утроя Пыталовского района;

- река Ловать в районе пляжа г. Великие Луки;

- озеро Кислое и озеро Сорито Великолукского района;

- озеро Озерки Локнянского района.