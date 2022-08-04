Названы пригодные для купания водоемы Псковской области

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Список пригодных для купания водоёмов опубликовало Управление Роспотребнадзора по Псковской области. Информацию предоставили в пресс-службе ведомства.
По данным на 3 августа, пригодны для купания следующие водоемы региона:
- озеро Невельское и озеро Большой Иван в районе о/л «Звёздный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера» и о/л «Юный Железнодорожник», озеро Березовское в районе о/л «Ленок», озеро Балаздынь в районе лагерей «Берёзка» и «Солнечный» в Невельском районе;
- озеро Себежское в Себежском районе;
- река Сороть в Пушкиногорском районе;
- озеро Зверино и озеро Крупейское в Пустошкинском районе;
- река Великая в районе Острова и в дер. Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе о/л «Алые паруса» в Островском районе;
- озеро Смоленское в Палкинском районе;
- река Льста в Новоржевском районе;
- озеро Псковское в районе баз отдыха «Кривск» и «Плесков», озеро Тиглецкое, озеро Рагозино, озеро Колацкое в районе о/л «Солнечный» в Печорском районе;
- река Плюсса в районе пляжа пгт Плюсса в Плюсском районе;
- озеро Песчаное в Струго-Красненском районе;
- озеро Чудское в районе п. Устье, озеро Ужицкое в районе о/л «Зеркальный» и о/л «Радуга» Гдовского района;
- озеро Урицкое в районе о/л «Космос» в Великолукском районе;
- река Шелонь в г. Порхове (Мельничная набережная) и в районе Старого городища в Порховском районе;
- река Шелонь в рп Дедовичи, у плотины Псковской ГРЭС в Дедовичском районе;
- река Полонка у дер. Скново Дновского района;
- озеро Узмень в Усвятском районе.
Запрещено при этом купаться в следующих местах:
- река Великая в районе городского пляжа Пскова;
- река Лусня и озеро Жижицкое у посёлка Наумово Куньинского района;
- озеро Сапожек и озеро Асцо Новосокольнического района;
- река Утроя Пыталовского района;
- река Ловать в районе пляжа г. Великие Луки;
- озеро Кислое и озеро Сорито Великолукского района;
- озеро Озерки Локнянского района.