Пскович выхаживает расстрелянного в Смоленской области аистенка

Фото: «Дом Белого Аиста»
В Смоленской области неизвестный два раза выстрелил в аистёнка. Птица получила два ранения под грудиной и два входных отверстия на спине. Об этом сообщается в волонтёрском центре помощи «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».
Со слов волонтёров, раненого аистёнка нашли в деревне Лучеса Смоленской области и приютили в спортзале местной школы.
«Если выживет при таких сквозных ранениях – это будет чудо», – отмечают волонтёры.
Они также рассказали, что сомнений в том, кто стрелял, нет.
«В Лучесах, расположенных по соседству с Починком, все друг друга знают. Кто стрелял, тоже знают, вся деревня указывает на одного человека», – поделились волонтёры «Дома белого аиста».
Волонтеры призывают Департамент лесного хозяйства Смоленской области принять все возможные меры по данному факту.