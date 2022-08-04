Пскович выхаживает расстрелянного в Смоленской области аистенка

Фото: «Дом Белого Аиста»

В Смоленской области неизвестный два раза выстрелил в аистёнка. Птица получила два ранения под грудиной и два входных отверстия на спине. Об этом сообщается в волонтёрском центре помощи «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов волонтёров, раненого аистёнка нашли в деревне Лучеса Смоленской области и приютили в спортзале местной школы.

«Если выживет при таких сквозных ранениях – это будет чудо», – отмечают волонтёры.

Они также рассказали, что сомнений в том, кто стрелял, нет.

«В Лучесах, расположенных по соседству с Починком, все друг друга знают. Кто стрелял, тоже знают, вся деревня указывает на одного человека», – поделились волонтёры «Дома белого аиста».

Волонтеры призывают Департамент лесного хозяйства Смоленской области принять все возможные меры по данному факту.