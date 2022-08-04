Смотровая площадка с видом на Мирожский монастырь появится в Пскове

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Смотровую площадку с видом на Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, церковь Климента папы Римского и Петра Александрийского оборудуют в Пскове в следующем году. Такую информацию представили в презентации проекта туристского центра города.

Новая смотровая площадка появится благодаря победе псковского проекта в конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. На реализацию идей Пскову выделят 130 млн рублей.

Помимо смотровой площадки, появятся в Пскове и новые арт-объекты, две санитарные комнаты, бинокли, а также ярмарочное пространство со световой иллюминацией.