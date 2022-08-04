Военно-учебный центр появится на базе ПсковГУ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и ректор ПсковГУ Наталья Ильина провели рабочую встречу и рассмотрели крупные образовательные проекты вуза региона. Об этом сообщает официальный портал Псковской области.

В разговоре была затронута тема создания военного учебного центра. Проект будет реализован Минобороной совместно с Минобрнаукой РФ. Планируется, что военный учебный центр в Пскове разместится в корпусе вуза на Крестовском шоссе.

Добавим, что университет направит более 10 млн рублей на капитальный ремонт здания.