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Общество4 августа 2022 17:12

Военно-учебный центр появится на базе ПсковГУ

Источник:kp.ru

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и ректор ПсковГУ Наталья Ильина провели рабочую встречу и рассмотрели крупные образовательные проекты вуза региона. Об этом сообщает официальный портал Псковской области.

В разговоре была затронута тема создания военного учебного центра. Проект будет реализован Минобороной совместно с Минобрнаукой РФ. Планируется, что военный учебный центр в Пскове разместится в корпусе вуза на Крестовском шоссе.

Добавим, что университет направит более 10 млн рублей на капитальный ремонт здания.