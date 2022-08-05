ФОТОФАКТ: Редкая бабочка поселилась в Изборском музее-заповеднике

Фото: Изборский музей-заповедник

Сотрудники Изборского музея-заповедника заметили бабочку вида переливница тополевая. Фотографиями с ней поделились в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«При редких взмахах сидящей на камне бабочки цвет крыльев на мгновение превращается из тёмно-бурого в фиолетово-синий. Такой эффект происходит в результате изменения положения крыльев по отношению к направлению света. Особая структура чешуек способствует более яркому отражению фиолетовой составляющей спектра», – рассказали сотрудники музея.