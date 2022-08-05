По 100 тысяч рублей получат военные, заключившие контракт в Псковской области

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Единовременную выплату в 100 тысяч рублей для военных, заключивших контракт на прохождение службы в отдельных подразделениях Минобороны РФ, определённых военным комиссариатом Псковской области, утвердили в Псковской области. Такой указ подписал глава региона Михаил Ведерников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сведения о контрактниках военный комиссариат региона будет направлять в областной комитет по социальной защите. Выплаты должны будут поступить в течение десяти рабочих дней с момента поступления информации.

Средства на выплаты выделят из областного бюджета за счёт средств резервного фонда правительства Псковской области. Если военный решит уволиться досрочно, то ему придется возместить выплату в полном объеме.

Указ уже вступил в силу распространяется на правоотношения, заключенные с 1 июля 2022 года.