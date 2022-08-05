В Псковской городской поликлинике начал работать новый аппарат КТ

Фото: Михаил Ведерников

С 5 августа в Псковской городской поликлинике работает новый компьютерный томограф. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Телеграм-канале.

«В конце прошлого года по поручению Президента нам было выделено 500 млн рублей на приобретение медоборудования. Это позволило закупить различную технику, в том числе и систему компьютерной томографии стоимостью 58,6 млн рублей», - отметил глава региона.

Новый аппарат КТ обеспечивает существенное сокращение получаемой пациентом дозы облучения благодаря уменьшению периода пребывания человека в томографе. Ещё одна сильная сторона нового спецоборудования – это система визуализации. Она даёт возможность получить детальное изображение.

Компьютерный томограф располагается в корпусе Б (бывший перинатальный центр). Обследование пациентов проводится бесплатно по предварительной записи по направлению врача.