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Общество5 августа 2022 9:00

В Псковской области выпустили более трёх тысяч сборников местных сказок и легенд

Источник:kp.ru
Фото: Михаил Ведерников

Фото: Михаил Ведерников

Фольклорный сборник «Сказки и легенды Псковского края» издали тиражом в 3 тысячи экземпляров, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В основу сборника легли материалы фольклорных экспедиций. В таком формате в вузе с середины 70-х годов проходят студенческие практики.

На данный момент для сборника «Сказки и легенды Псковского края» уже отобрано около 70 текстов из архивных материалов.

Иллюстрации для издания подготовили выпускники и преподаватели детской школы искусств Пскова.