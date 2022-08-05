В Псковской области выпустили более трёх тысяч сборников местных сказок и легенд

Фото: Михаил Ведерников

Фольклорный сборник «Сказки и легенды Псковского края» издали тиражом в 3 тысячи экземпляров, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В основу сборника легли материалы фольклорных экспедиций. В таком формате в вузе с середины 70-х годов проходят студенческие практики.

На данный момент для сборника «Сказки и легенды Псковского края» уже отобрано около 70 текстов из архивных материалов.

Иллюстрации для издания подготовили выпускники и преподаватели детской школы искусств Пскова.