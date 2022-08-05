Псковские медики борются за жизнь пациентов с 100%-ным поражением лёгких

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В Псковскую областную больницу доставили двух пациентов со стопроцентным поражением лёгких. Об этом сегодня, 5 августа, заявила главный врач медучереждения Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Появились пациенты, которые имеют КТ3, КТ4. Таких пациентов мы не видели с осени 2021 года», – отметила врач.

Со слов руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елены Припутенко, псковичи должны быть готовы к подъёму заболеваемости COVID-19 уже осенью.