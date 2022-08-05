Признаки агрессии у ребенка перечислили психологи ПсковГУ

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Что в поведении ребенка укажет на склонность к агрессии, специалисты ПсковГУ написали в группе «СОДЕЙСТВИЕ (ПсковГУ)» в соцсети «ВКонтакте».

Важно сказать, что нерегулярное проявление гнева и агрессии – это нормально, однако если оно становится стабильным, на него следует обратить особое внимание.

Признаки, говорящие о склонности к агрессии у ребенка:

1. Теряет контроль над собой.

2. Спорит и ссорится с окружающими.

3. Отказывается выполнять просьбы взрослых.

4. Намеренно вызывает чувство злости и раздражения.

5. Склонен винить других в своих ошибках и неудачах.

6. Испытывает чувство злости, гнева и зависти.

7. Не способен забыть об обиде, не отплатив.

8. Мнительный и раздражительный.

«Если в течение 6 месяцев родители наблюдают у ребенка не менее четырех из восьми признаков, можно предположить, что проявление агрессии входит в его поведенческую модель. То есть ребенку свойственно решать свои проблемы при помощи агрессии», – объяснили специалисты.

По их словам, агрессия школьника отличается от агрессии дошкольника. Как правило, последние проявляют агрессию, чтобы получить желаемое.