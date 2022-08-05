Признаки агрессии у ребенка перечислили психологи ПсковГУ

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Что в поведении ребенка укажет на склонность к агрессии, специалисты ПсковГУ написали в группе «СОДЕЙСТВИЕ (ПсковГУ)» в соцсети «ВКонтакте».
Важно сказать, что нерегулярное проявление гнева и агрессии – это нормально, однако если оно становится стабильным, на него следует обратить особое внимание.
Признаки, говорящие о склонности к агрессии у ребенка:
1. Теряет контроль над собой.
2. Спорит и ссорится с окружающими.
3. Отказывается выполнять просьбы взрослых.
4. Намеренно вызывает чувство злости и раздражения.
5. Склонен винить других в своих ошибках и неудачах.
6. Испытывает чувство злости, гнева и зависти.
7. Не способен забыть об обиде, не отплатив.
8. Мнительный и раздражительный.
«Если в течение 6 месяцев родители наблюдают у ребенка не менее четырех из восьми признаков, можно предположить, что проявление агрессии входит в его поведенческую модель. То есть ребенку свойственно решать свои проблемы при помощи агрессии», – объяснили специалисты.
По их словам, агрессия школьника отличается от агрессии дошкольника. Как правило, последние проявляют агрессию, чтобы получить желаемое.