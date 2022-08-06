Псковская область будет курировать освобождённую территорию Бериславского района Херсонской области

Фото: Telegram-канал Rikhtman

Правительством Псковской области берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём официальном Telegram-канале.

По вопросам оказания помощи освобождённой территории уже провели рабочее совещание. На нём обговорили ближайшие планы: подготовку района к отопительному сезону, к новому учебному году, настройку системы здравоохранения и транспорта.

По словам Михаила Ведерникова, работы предстоит много.

«При поддержке федерального центра все задачи выполним. Жители освобождённых территорий должны знать: Россия здесь всерьёз и навсегда», - написал глава региона.