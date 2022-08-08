Бронированную кабину военного самолёта ИЛ-2 обнаружили в болоте Невельского района

Найденной деталью самолёта оказалась бронированная капсула кабины военного самолёта ИЛ-2

7 августа в Невельском районе Псковской области, во время проведения молодежной патриотической «Вахты памяти – 2022» поисковики извлекли из болота фрагменты кабины самолёта ИЛ-2 времён Второй мировой войны. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Подъём деталей самолёта происходил из болота силами бойцов поисковых отрядов

Самолёт был обнаружен в Плисской волости, примерно в двух километрах от лесной дороги организаторами поисковой экспедиции, отрядом «Гвоздика».

Большая кабина самолёта стала экспозицией в базовом лагере экспедиции

Бронированную капсулу кабины самолета группа 30 поисковиков протащили по непроходимому болоту и лесу почти два километра. Далее погрузили на автомобиль ГАЗ-66 и доставили к месту расположения лагеря, где организовали экспозицию для всех участников и гостей «Вахты памяти».

Большая кабина самолёта стала экспозицией в базовом лагере экспедиции

В дальнейшем планируются работы по подъему двигателя и установлению судьбы экипажа.

Напомним, с 1 по 10 августа в Невельском районе проходит 15-ая Международная молодежная вахта памяти- 2022, посвященная герою Советского союза Маншук Маметовой «Подвиг Маншук».