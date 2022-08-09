Псковские психологи рассказали о причинах детской агрессии

.

Специалисты выделяют три группы причин агрессивного поведения у детей. Об этом сообщили в группе «Содействие» в соцсети «ВКонтакте».

СЕМЬЯ.

1. Неприятие детей родителями.

2. Безразличие или враждебность со стороны родителей.

3. Неуважение к личности ребенка.

4. Чрезмерный контроль или полное отсутствие его.

5. Избыток или недостаток внимания со стороны родителей.

6. Разрушение эмоциональных связей в семье.

7. Запрет на физическую активность.

8. Отказ в праве на личную свободу.

ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

1. Подсознательное ожидание опасности.

2. Неуверенность в собственной безопасности.

3. Личный отрицательный опыт.

4. Эмоциональная нестабильность.

5. Недовольство собой.

6. Повышенная раздражительность.

7. Чувство вины.

СИТУАЦИЯ.

1. Плохое самочувствие, переутомление.

2. Влияние продуктов питания.

3. Влияние шума, вибрации, тесноты, температуры воздуха.