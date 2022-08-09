Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» выйдет на экраны осенью 2022 года

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Как посадить самолет, стать супергероем или вырастить альпака? Оператор федеральной программы ранней профориентации школьников «Билет в будущее» Фонд Гуманитарных проектов спродюсирует первый веб-сериал о выборе профессии. Созданием проекта занимается одна из самых известных на российском телерынке студия.

Съемки нового проекта уже завершены и близится к концу период пост-продакшена. Уже осенью 2022 года первый сезон будет официально презентован в 23 регионах, а познакомиться с харизматичным героями проекта смогут зрители федеральных каналов, подписчики аккаунтов «Билет в будущее», российские школьники и их родители по всей стране.

Героями сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство и многое другое. В каждой серии зритель познакомится с личной историей труда и успеха, а также сделает для себя ряд неожиданных открытий относительно привычных профессий. В отличие от традиционных развлекательных сериалов «Билет в будущее» окажет практическую пользу молодым зрителям и поможет взглянуть на профессии глазами увлеченных и успешных людей.

«Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить со молодежью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке – языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей», - рассказал директор Фонда Гуманитарных Проектов, Член Общественной палаты РФ Иван Есин.

Справка:

Напомним, с сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в Будущее» официально является электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU, поддерживаемая оператором Проекта - Фондом Гуманитарных Проектов, утверждённым поручением Президента Российской Федерации, приказом Минпросвещения России и постановлением Правительства Российской Федерации.

В 2021 – 2022 годах более 600 тысяч учеников школ со всей России успели принять участие в проекте. Образовательные организации, педагоги доп. образования, работодатели, ВУЗы и колледжи, крупнейшие российские компании и медиа, организации дополнительного образования стали партнерами проекта на постоянной основе.