Восемь животных заразились бешенством в Псковской области за 2022 год

Среди домашних животных, заразившихся бешенством, попали корова, кошка и две собаки, остальные – дикие животные. Об этом сообщает «Великолукская правда Новости».

Великолукская городская СББЖ напоминает, что бешенство – это вирусная болезнь не только теплокровных животных, но и человека. Характеризуется в основном острым течением, тяжелым поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. В конечном итоге заразившийся умирает.

Для профилактики бешенства специалистами ГБУ «Великолукская городская СББЖ» проводится бесплатная вакцинация животных по адресу: Великие Луки, улица Холмская, 13, с 9:00 до 17:00, с понедельника по пятницу.

Все вопросы по телефонам: 6-79-22; 7-44-48.

В Пскове можно обратиться ГБУ «Псковская межрайонная СББЖ» по адресу: деревня Репки, с 8:30 до 16:30.