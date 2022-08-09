В Пскове поймали предполагаемого маньяка

Подозреваемого в преступлениях сексуального характера мужчину задержали в Пскове. Как стало известно ПАИ из собственных источников, таких эпизодов было как минимум два.
Преступления маньяк совершал в деревне Черёха Псковского района и в районе Завеличье в Пскове.
Связь между нападениями была выявлена благодаря результатам экспертизы ДНК.
У предполагаемого маньяка есть трое детей, его характеризуют как отличного сотрудника на работе и примерного семьянина.
На сегодняшний день расследование продолжается. Возможно, обвиняемый причастен и к другим преступлениям такого характера.