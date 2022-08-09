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Происшествия9 августа 2022 11:36

В Пскове поймали предполагаемого маньяка

Источник:kp.ru

Подозреваемого в преступлениях сексуального характера мужчину задержали в Пскове. Как стало известно ПАИ из собственных источников, таких эпизодов было как минимум два.

Преступления маньяк совершал в деревне Черёха Псковского района и в районе Завеличье в Пскове.

Связь между нападениями была выявлена благодаря результатам экспертизы ДНК.

У предполагаемого маньяка есть трое детей, его характеризуют как отличного сотрудника на работе и примерного семьянина.

На сегодняшний день расследование продолжается. Возможно, обвиняемый причастен и к другим преступлениям такого характера.