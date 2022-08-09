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Общество9 августа 2022 12:26

«Такая экзотика»: директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская поделилась необычным рецептом варенья

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Август – пора заготовок на зиму. Пока одни хозяйки запасаются вареньем из смородины и клубники, директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская готовит варенье по более редкому рецепту, пишет ПАИ.

«В этом сезоне самое популярное варенье — из ревеня и апельсиновых корочек… Это такая экзотика, оно очень хорошо хранится и имеет очень нежный вкус. Все гости удивляются. Поэтому попробуйте, но обязательно добавляйте апельсин», - порекомендовала спикер.

Она также поделилась, что любимым вареньем долгие годы остаётся варенье из земляники, которая похожа на дикую клубнику.

«У неё совершенно необычный вкус. Наверное, ни одна другая ягода такой аромат не сохраняет. Она растёт во всех окрестностях Изборска», - поделилась Наталья Дубровская.