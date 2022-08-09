В Самолве пройдут фестивали «Александрова дорога» и «Ледовое побоище»

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20 августа пройдут масштабные мероприятия, посвященные исторически значимому событию в истории Руси. Об этом сообщает Telegram-канал Псковского агентства информации.

Планируется большое количество мастер-классов, ярмарка и показательные выступления. На фестиваль исторической реконструкции в Самолве ожидается прибытие 20 конных дружинников, всего задействуют около 80–100 реконструкторов из Пскова, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Твери и Смоленска. В боевой программе примут участие порядка 60 человек.

Начало мероприятия в 12:00. Добраться можно будет своим транспортом. В этот раз нет централизованных поездок из Пскова.