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Дом. Семья10 августа 2022 18:43

У гастролирующего в Пскове цирка могут отобрать лицензию

Источник:kp.ru

Россельхознадзор зафиксировал многочисленнные нарушения в деятельности цирка, который гастролирует в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канале прокуратуры Псковской области.

Проверка проходила с 21 по 27 июля. За это врем выяснилось, что сотрудники цирка не соблюдали законодательство в области обращения с животными. Нарушения были выявлены в области обращения с животными при использовании их в культурно-зрелищных целях.

«В частности, установлено, что для кормления животных используются не сертифицированные и не декларированные корма, животным не обеспечен постоянный доступ к питьевой воде, помещения для их содержания проницаемы для воды, находятся в антисанитарном состоянии, их дезинфекция не производится, размеры вольеров для животных не соответствуют нормативным», - сообщили в прокуратуре.

Вопрос об отзыве лицензии на право использовать животных в культурно-зрелищных целях уже поднят.