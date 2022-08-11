«Мёртвую голову» обнаружила жительница Пыталово у себя на участке

Фото: Ирина Лазарева

Находку в виде яркой гусеницы сделала жительница Пыталово у себя в огороде. Об этом она рассказала в группе «Пыталовское информационное сообщество» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина обратилась к пользователям интернета, чтобы понять, что за диковинный зверь ползал по её участку.

«Он размером с ладонь, не считая пальцы. Не опасен ли для огорода?» — поинтересовалась женщина.

В комментариях ей объяснили, что это гусеница бражника или, как её еще называют, мёртвая голова. Комментаторы предположили, что гусеница уже наелась и урожай трогать больше не будет.