Причины плохого урожая клубники назвали в Россельхозцентре

Фото: Россельхозцентр

Пока одни садоводы в июле радовались богатому урожаю клубники, другие пытались понять, почему она не дала плодов. Специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области объяснили, с чем может быть связан плохой урожай клубники.

Первая причина – долгое нахождение на одной грядке.

«Клубника такая культура, которая не очень рада расти долго на одном месте. Период культивации этой ягоды составляет 3-4 года», – объяснили специалисты.

Вторая причина – неправильные растения-предшественники.

«Если до клубники на грядке росли пасленовые, то богатого урожая можно не ждать», – рассказали агрономы.

Еще одна причина плохого урожая клубники - недостаток солнечного света. Эта ягода любит светлые участки, поэтому сажать ее в тени точно не стоит, если вы хотите собрать крупные и сладкие ягоды.