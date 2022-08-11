В Псковской области названы места новых камер фиксаций нарушений ПДД

Появятся камеры, фиксирующие «Скорость», «Перекрёсток», «Нерегулируемый пешеходный переход», «Парковка». Всего будет 21 камера. Информация размещена на сайте госзакупок.

В Пскове разместят на улицах Леона Поземского, Советской Армии, Коммунальной, 54, 16, Чудской, Юбилейной, Некрасова.

Со временем установят камеры на Северном обходе и Ваулиногорском шоссе, на перекрестке Рижского проспекта с улицей Балтийской, на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского, на перекрестке улиц Юбилейной и Народной.