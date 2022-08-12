Газ взорвался в многоквартирном доме в Гдовском районе

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Взрыв емкостного газа произошел в пятиэтажном доме в квартире на втором этаже в посёлке Смуравьево-2 Гдовского района. Как сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка», инцидент случился 11 августа около 22:30.
Со слов очевидцев, 42-летний владелец квартиры оставил включенным газ и заснул, а когда проснулся, начал курить.
Остекление оконных проемов квартир разрушилось в результате ЧП. Кроме того, были вырваны двери.
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Мужчине оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась.
Соседям удалось локализовать возгорание до приезда пожарных.
Бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции выезжали на место случившегося.