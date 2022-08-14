Впервые в Пскове состоялся массовый заплыв «SwimCup Open Water Псков 2022»

Фото: ПАИ

В Пскове впервые прошли соревнования по плаванию на открытой воде чемпионата «SwimCup Псков 2022». Сообщает на своей странице в VK губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

Спортсмены и любители со всей страны приехали в наш город, чтобы испытать свои силы на реке Великой. Самый массовый старт состоялся у Мирожского монастыря, где на дистанцию 1,5 км вышло почти 90 человек. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 200 пловцов.

Фото: ПАИ

«Рад отметить, что флаг Псковской области разворачивался в руках победителей – наши пловцы показали достойные результаты! Спасибо организаторам, волонтёрам и всем, кто обеспечивал безопасность на воде и помогал в проведении соревнований», – написал глава региона.

Фото: ПАИ