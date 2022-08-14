StandUp-комик Алексей Щербаков выступит в Пскове с сольным концертом

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Комик в жанре StandUp Алексей Щербаков даст сольный концерт «Новое и лучшее» 21 сентября в 19:00 в Пскове на сцене Дома офицеров. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

Алексей Щербаков известен по проекту «Stand Up» на телеканале ТНТ, пользователи популярного видеохостинга в интернете знают комика по интернет-шоу «Что было дальше?».

Юмор артиста прямолинеен, он без намеков может сказать все, о чем думает. У него нет сценического образа, а его друзья по сцене заявляют – он на публике никогда не играет, в жизни Щербаков такой же.

«Взлёт его карьеры был весьма стремительным, и это неудивительно – его обожают за искренность, его недолюбливают за прямоту, его обсуждают за забавную непосредственность. Темы его монологов обыденны и злободневны, шутки про всё то искусственное и ненастоящее, что он так не любит», – сообщают организаторы концерта.