Жару до 32 градусов обещают синоптики в понедельник в Псковской области

15 августа в Псковской области не ожидается осадков, однако тепература воздуха будет очень высокой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Гидрометцентра, в регионе будет небольшая облачность. Ветер будет дуть с Юго-Восточных направлений. Сила ветра будет комфортная от 2 до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью прогреется до 15 градусов, минимальная температура достигнут отметки в 10 градусов. Днём температура воздуха будет держаться от 27 до 32 градусов.

Атмосферное давление ожидается высоким.