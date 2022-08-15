Псковичам доступен профориентационный каталог с тестами для родителей и подростков

.

Профориентологи проекта «Билет в будущее» разработали двойной тест для родителей и подростков. Родителям предлагается пройти тесты вместе с ребенком, сопоставить результаты и оценить, насколько представления ребенка о себе совпадают с представлениями о ребенке его родителей.

По словам организаторов теста, подросток поймет, насколько хорошо он знает себя и свои интересы, какое профессиональное направление его сейчас привлекает. А родитель разберется, хорошо ли он знает и понимает своего ребёнка.

Пройти тестирование можно здесь.

Результаты битестов становятся отправной точкой для семейного обсуждения будущей профессии, развития и образования подростка.

Напомним, «Билет в будущее» - проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».