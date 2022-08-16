На 50% за неделю выросло количество заболевших COVID-19

В Псковской области за неделю выросло количество заболевших COVID-19 на 49,6%. При этом список заболевших увеличился на 201 случай. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Количество заболевших среди граждан пожилого возраста увеличилось на 51 случай, 37 заболевших выявлено среди псковичей серебряного возраста, еще 73 – горожане от 30-49 лет и 22 ребенка до 18 лет.

Зафиксированных случаев заболевания ОРВИ в регионе за неделю также выросло. Специалисты отметили 589 случаев, это 97,2 %, заболевание вылилось в пневмонию у 17 человек.