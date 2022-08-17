Температурный рекорд 2007 года побит в Псковской области

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В Пскове зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха. Столбики термометра показали 31,2 градуса по шкале Цельсия. Выше было только в 2007 году, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России.

«В Пскове 16 августа перекрыт абсолютный максимум температуры, он составил 31,2 градуса. Предыдущий [максимум] 30,3 градуса [был зафиксирован] в 2007 году», – отмечается в сообщении.

По данным синоптиков, абсолютный рекорд зафиксировали не во всех районах Псковской области. По-настоящему жарко было в Опочецком, Струго-Красненском и Дновском районе.

В связи с аномально жаркой погодой, в данных районах установлен четвертый класс пожарной опасности. В остальных районах фиксируется третий класс пожарной опасности. В ближайшие дни четвертый и пятый классы опасности будут установлены на территории всей области.