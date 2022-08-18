Почти 2500 человек покусали клещи в Псковской области с начала года

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С начала года в Псковской области зарегистрировано 2394 укуса человека клещом, 625 из них – дети. Об этом «Комсомольський правде в Пскове» сообщили в управлении регионального Роспотребнадзора.

За неделю с 10 по 16 августа в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 114 человек, в том числе 23 детей. Обращение граждан из-за укусов клещами детей в 2022 году приходится меньше среднемноголетнего показателя на 20%.

Зарегистрировано три заражения ИПК у взрослых, в том числе два случая клещевого вирусного энцефалита и один случай иксодового клещевого боррелиоза.

Были и те, кто решил вакцинироваться от энцефалита. За 7 месяцев, с января по июль, вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2762 человека.

Напомним, первый случай присасывания клеща в 2022 году был зарегистрирован 31 марта. Укус пришелся на ребенка.