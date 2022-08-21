Великолучане стали чаще заболевать COVID-19

В Великих Луках отмечается рост заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил Николай Козловский в своем еженедельном в видообращении к местным жителям.

«Растет количество горожан, госпитализированных в великолукский филиал Псковской областной инфекционной больницы. Лечение в инфекционном стационаре проходят пятьдесят пациентов с COVID-19, в их числе есть дети. В реанимации находятся четыре человека. В основном в реанимацию попадают невакцинированные граждане», – сообщил Козловский.

По его словам, есть единственный выход побороть в распространение covid-19 – увеличить количество вакцинированных жителей и продолжать соблюдать санитарные правила.

«Если есть симптомы простуды нужно обратиться к врачу и лучше остаться дома», – отметил Козловский.