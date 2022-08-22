20 лет колонии строгого режима получил пскович за убийство и поджог из-за мести

31-летний пскович признан виновным за череду преступлений, повлекших смерть человека. Псковский областной суд вынес приговор, по которому мужчина заключается под стражу на 20 лет и 1 месяц строгово режима. Об этом сообщает прокуратура Псковской области в своем Telegram-канале.

Весной 2021 года мужчина похитил у знакомой кошелек с банковскими картами. Средства с которых использовал на свое усмотрение в местных магазинах.

Когда женщина обнаружила пропажу, она заявила об этом в полицию и написала заявление. Это действие не понравилось злоумышленнику и в отместку он решил поджечь ее дом, когда потерпевшая находилась внутри.

В следствии 90% термических ожогов тела, женщина погибла на месте.

Мужчину признали виновным в ряде преступлений, одним из которых было убийство. Злоумышленник совершил действия из-за мести в отношении лица, выполнившего общественный долг.